النشرة: إستكمال التحضيرات لتأمين عودة دفعة من النازحين بالنبطية

افاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ عن "إستكمال التحضيرات لتأمين عودة دفعة من ​النازحين السوريين​ بالنبطية"، مشيرا الى أن " عدد من النازحين السوريين تجمعوا في مركز جابر في النبطية بإنتظار وصول 3 حافلات من ​سوريا​ عبر معبر ​المصنع​ لنقل 70 نازحا سوريًا"، موضحا أن " ​الأمن العام​ قد أعد لوائح مسبقة بأسماء النازحين السوريين الذي يرغبون بالعودة الى قراهم في سوريا".

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