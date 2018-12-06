أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ان زلزالا بقوة ست درجات وقع إلى ​الشمال​ الشرقي من جزيرة نورفوك الاسترالية ، ولم يصدر تحذير من موجات مد بحري عاتية ولم ترد تقارير عن حدوث خسائر في الممتلكات أو الأرواح.

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6 درجات ضرب شمال جزيرة نورفوك الاسترالية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .