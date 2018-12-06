السفارة السعودية: سفير المملكة لدى واشنطن عاد الى مركز عمله

أعلنت السفارة السعودية في واشنطن أنّ "سفير المملكة لدى الولايات المتّحدة الأمير خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد، عاد إلى مركز عمله"، بعد غياب دام حوالى شهرين أمضاهما في بلاده التي عاد إليها إثر مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وقالت المتحدّثة باسم السفارة فاطمة باعشن لوكالة فرانس برس إنّ "صاحب السموّ الملكي السفير موجود في واشنطن".
وكان الأمير خالد عاد إلى السعودية في بداية تشرين الأول، بطلب من الخارجية الأميركية التي طلبت منه "جلب معلومات عن مقتل خاشقجي لدى عودته إلى الولايات المتحدة".
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