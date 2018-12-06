لجنة الانتخابات الأفغانية تعلن بطلان جميع الأصوات في الانتخابات البرلمانية بكابول

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب ا): أعلنت لجنة الشكاوى الانتخابية المستقلة في أفغانستان بطلان جميع الأصوات التى تم الإدلاء بها في كابول خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في اكتوبر الماضي.

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