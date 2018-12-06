فحص وعلاج 888 مواطنًا في قافلة طبية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد الدكتورة السيدة مشرف، مساء الأربعاء، عن فحص وصرف دواء بالمجان لـ888 مواطنًا في قافلة طبية، على مدار الـ48 ساعة الماضية، لأهالي قرية أولاد عبد الله بمركز بلاط بالتنسيق، والتعاون مع أمانة "مستقبل وطن".

وقالت مشرف إن القافلة تضم 10 تخصصات طبية إضافة إلى الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، بواقع 159 حالة بعيادة الباطنية، 89 بالأنف والإذن والحنجرة، و14 بالجراحة، 40 بالجلدية، 54 بالأسنان، 186 بالرمد، 78 بالأطفال، 54 بالنساء والتوليد، 170 بالعظام، و44 مسالك بولية، بالإضافة إلى إجراء تحاليل دم لـ16 حالات والكشف عن الأمراض المتوطنة لـ36 حالة وأشعة تشخيصية لـ9 من المواطنين والكشف المبكر لمرضي السكر والضغط لـ88 مواطنًا، مع تحويل 8 حالات إلى المستشفى الداخلة العام.

ووفقًا لبيان صادر عن حزب "مستقبل وطن" بالوادي الجديد، فإن تنظيم القافلة في إطار التوجيهات العامة للدولة ومن منطلق حرص الحزب بالمحافظة علي صحة المواطن وبالتنسيق مع مديرية الصحة وتحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط.

وأضاف بيان الحزب أنه جرى توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لمواطني قرية أولاد عبد الله والقرى المجاورة لها علي مدار يومي الثلاثاء بإجمالي 403 مواطنًا، واليوم الأربعاء 485 بإجمالي 888 مواطنًا على مدار اليومين.