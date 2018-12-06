وزير خارجية البحرين: قمة الرياض تناقش التعاون العسكري ... وقطر أحرقت سفن العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):

أفاد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة، بأن القمة الخليجية، المقررة الأحد القادم في الرياض، ستناقش ملفات عدة، سيكون أهمها التعاون العسكري الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون، وكشف عن أنه "ستكون هناك قرارات".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الخميس عنه القول إن الأزمة مع قطر "وصلت إلى نقطة بعيدة جداً لم نرها من قبل" بعدما "التزمت مع أعداء المنطقة مثل إيران".

واعتبر أن قطر "أحرقت جميع سفن العودة" إلى مجلس التعاون الخليجي.

وعما إ ذا كان يتوقع تمثيلا قطريا في القمة، قال :"التمثيل القطري في القمة لا يهمنا، وجوده من عدمه سيان".

ولفت إلى أن "السياسة العدائية التي انتهجتها قطر ضد دول المجلس واضحة، وأقرب مثال على ذلك ما تمارسه من عداء سافر ضد السعودية في الفترة الأخيرة، وبالأخص انتهاجهم لسياسة الإساءة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ... وعلى أي حال، قطر تعتبر أقل دولة التزمت باتفاقيات المجلس، لذا لن نضيع وقتنا بالأماني والأحلام، وعلى قطر أن تصلح حالها بنفسها".

وحول ما يتردد عن زيارة مسؤولين إسرائيليين إلى البحرين، قال :"في السابق زار مسؤول إسرائيلي البحرين ضمن مخرجات مؤتمر مدريد، حدثت عدة مؤتمرات، أحدها استضافته البحرين، وحضر المؤتمر وزير إسرائيلي، إذا كان هناك هدف معين وكان هناك شيء نريد تحقيقه له بعد كبير واستراتيجي ليس لدينا معوقات في هذا الجانب، أما ما يتردد اليوم عن زيارات فهو غير صحيح، وليس هناك مخطط لزيارة رئيس وزراء إسرائيل، ولم تحدث اتصالات في هذا الشأن، ولم يحدث شيء في الواقع، وإن حدث فنحن لا نتردد في الإعلان عنه".