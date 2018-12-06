حدث ليلاً.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس والبابا يكشف مصير "الأحوال الشخصية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس الأربعاء وإلى الساعات الأولى من اليوم الخميس، العديد من الأحداث على الصعيد المحلي والدولي، إذ أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد تحسن الطقس، كما كشف البابا تواضروس عن مصير قانون الأحوال الشخصية للأقباط.

السيسي يؤكد لـ"هادي" التزام مصر بدعم الحل السياسي في اليمن

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

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"الأرصاد" تكشف عن موعد تحسن الأحوال الجوية

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس التي تشهدها البلاد ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل، ويوم السبت ستنحصر الأمطار على السواحل الشمالية، بينما يوم الأحد ستتحسن الأحوال الجوية.

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العصار: السيسي كان سعيدًا بأعداد الشركات والحاضرين بـ"إيديكس 2018"

قال اللواء دكتور محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن نتائج معرض "إيديكس 2018" الذي نظمه مصر، كانت أكثر من توقعاتنا، وعدد الشركات المشاركة فاق التوقعات، موضحًا أن التنظيم الرائع جعل زوار "إيديكس" يخرجون بانطباع رائع عن المعرض.

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البابا تواضروس يكشف عن عدد الأقباط في مصر

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن عدد الأقباط في مصر.

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البابا تواضروس يكشف تطورات مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن تطورات مناقشة إعداد مسودة لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط بين الطوائف المختلفة.

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مدكور يكشف عن معايير استبعاد الأغنياء والقادرين من بطاقات التموين - فيديو

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن هناك فرصة لإعادة الأسماء التي حُذفت من البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر الحالي، من خلال تقديم المواطن طلبًا إلى مكتب التموين التابع له، لتتم مراجعة الطلب والتأكد من أحقية رجوع الأسماء المحذوفة.

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متحدث "الزراعة": أسعار البطاطس مرتبطة بالعرض والطلب

قال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن المزارعين أحجموا عن زراعة البطاطس في عام 2017، بسبب انخفاض سعرها في عام 2016.

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مؤسسة أونا تنعي الزميل حازم دياب

تنعى مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، الزميل الكاتب الصحفي حازم دياب، الذي توفي مساء الأربعاء، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، بعد صراع مع المرض.

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البرلمان البريطاني يكشف: نمتلك وثائق "سرية" تفضح "فيسبوك"

كشف البرلمان البريطاني، عن امتلاكه "وثائق سرية"، تكشف إستراتيجية شركة فيسبوك في الإضرار العمدي بمنافسيها، فضلاً عن جمع بيانات مستخدميها دون معرفتهم.

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اصطدام طائرتين عسكريتين أميركيتين قبالة سواحل اليابان

أعلن مسؤولون أميركيون عن فقدان سبعة من أفراد الجيش الأميركي، بعد حادث اصطدام طائرتين عسكريتين تابعتين لقوات مشاة البحرية الأميركية، في الأجواء قبالة ساحل اليابان.

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قائد البحرية الأوكرانية يعرض نفسه بدلا من البحارة المحتجزين لدى روسيا

عرض قائد القوات البحرية الأوكرانية ، الأميرال أهور فورونشينكو، أن يتم احتجازه هو بدلا من البحارة الـ 24 المحتجزين في روسيا.

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تامر عاشور يكشف عن أغنية جديدة بألبوم "أيام"

فاجأ الفنان تامر عاشور جمهوره بأول أغنية له من ألبومه الجديد "أيام"، بعنوان "في بالي"، التي غنى مقطعًا منها في حفله الغنائي الذي أقيم في "الجامعة البريطانية".

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بالفيديو| أنغام تكشف سرًا بخصوص مشاركة عمرو دياب في تلحين أغنيتها "بخاف أفرح"

كشفت الفنانة أنغام عن مشاركة النجم عمرو دياب في تلحين أغنيتها "بخاف أفرح"، بينما رفض كتابة اسمه، وذلك في لقائها ببرنامج "عرب وود" علي شاشة روتانا سينما.

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رانيا يوسف تحذف صور فستانها الجرىء من مواقع التواصل الاجتماعي

بعد مرور أكثر من أسبوع على ختام مهرجان القاهرة السينمائي، ونشر الفنانة رانيا يوسف صورها بالفستان الذي سبب لها أزمة أوصلتها للنيابة العامة، قامت رانيا يوسف اليوم الأربعاء بحذف صور الفستان الأزمة من حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعرضها لانتقادات لاذاعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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بالفيديو.. صلاح "البديل" يصنع هدفا في فوز ليفربول أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

واصل ليفربول ضغطه على مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، بالفوز أمام مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف لهدف واحد في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

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لاعب دجلة: فضلت الأهلي على الاحتراف.. والزمالك قدم عرضاً شفهيًا

أكد محمد محمود لاعب وادي دجلة الذي يبدأ مهمته مع النادي الأهلي في يناير المقبل، أنه فضل فريقه الجديد على خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

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عبد الحفيظ يوجه رسالة غامضة لأحد الأشخاص

وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي رسالة غامضة لأحد الأشخاص الذي لم يُعلن اسمه عقب مباراة الأهلي والجونة.

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