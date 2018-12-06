وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وأمريكا يبحثان عقد محادثات حول كوريا الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (أ ش أ):

قال مصدر كوري جنوبي، اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تخططان لعقد جولتهما الثانية من محادثات "مجموعة العمل" بهدف توحيد جهودهما حول نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، وتطبيق العقوبات، والتعاون بين الكوريتين.

وأضاف المصدر - حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن وزيري خارجية سول وواشنطن يسعيان لعقد محادثات حول كوريا الشمالية خلال الأسبوع الجاري، وسط جهود الحلفاء المستمرة لإشراك بيونج يانج لتسهيل نزع السلاح النووي.

وأوضح أن المحادثات، في حال تحققت، ستأتي في أعقاب استئناف الحوار بين واشنطن وبيونج يانج هذا الأسبوع، على ما يبدو بهدف إحراز تقدم في مفاوضات نزع الأسلحة النووية، ووضع تفاصيل للقمة الثانية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

يشار إلى أن سول وواشنطن شكلتا مجموعة العمل الخاصة بهدف إجراء الاتصالات "المنتظمة والمنهجية والرسمية" بشأن سياسة كوريا الشمالية، وسط شائعات حول تصدعات في أساليب التعامل مع الدولة المنعزلة.