إنقاذ أحد عناصر البحرية الأمريكية بعد تصادم طائرتين قبالة سواحل اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن / طوكيو - (د ب أ):
تم إنقاذ أحد عناصر مشاة البحرية الأمريكية (مارينز) بعد تصادم بين طائرتين تابعتين لسلاح مشاة البحرية الأمريكية على متنهما سبعة أفراد، وتحطمهما قبالة سواحل غرب اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.
ونشر سلاح مشاة البحرية تغريدة قال فيها: "يجري فحص حالة أحد الأفراد الذين تعرضوا لحادث مؤسف، من قبل السلطات الطبية المختصة .. عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لستة من المارينز".
وأضاف سلاح مشاة البحرية في بيان صحفي وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الطائرتين (كيه سي – 130) و (إف إيه – 18) أقلعتا من "إير ستيشن إيواكوني" التابع لمشاة البحرية.
وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن الاصطدام وقع على بعد 100 كيلومتر جنوبي كيب موروتو في جزيرة شيكوكو (جنوب غرب).
وذكر بيان مشاة البحرية أن ظروف الحادث ما زالت قيد التحقيق.
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