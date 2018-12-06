برلماني: بيوت السكن الشعبي يسكنها “الجن”

قال برلماني إن هناك فساداً جرى في بناء السكن الشعبي وأن المباني الحكومية أصبحت أوكاراً للجريمة ومهدداً أمنياً .

وأكد البرلماني الأمين علي الأمين في جلسة البرلمان أمس، إن السكن الشعبي لا يصلح لسكن المواطنين، وقال مباني السكن الشعبي جريمة كبيرة وأصبحت (أوكاراً للشماسة) وبعضها يسكنه الجن .

وجزم وبحسب صحيفة الإنتباهة بأن بناء المساكن تم بمواد رديئة جداً، وأضاف هذا السكن لا يصلح للمواطنين، ونبه الى وجود مبان حكومية لم تصن منذ أكثر من (30) عاماً وقال هناك مكاتب حكومية ومبان تعدت على الشارع العام .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)