وزارة المالية: لا أتجاه لرفع الدعم عن السلع الاستهلاكية

نفت وزارة المالية، بشدة أي اتجاه لرفع الدعم عن السلع الاستهلاكية، وقال وزير الدولة بالوزارة، مصطفى حولي أن وزارته تتحدث عن إدارة توجيه الدعم وليس رفعه .

دون الخوض في ماهية هذا التوجيه، وطالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان، وزارة المالية بتقديم بيان تفصيلي عن خطتها لضبط وتوجيه الدعم، وكان برلمانيون استبقوا تصريحات الوزير ونادوا بعدم اللجوء لرفع الدعم عن السلع الحيوية.

وشهدت مداولات تقرير لجنة الشؤون المالية بالبرلمان، أمس انتقادات عنيفة للوضع الاقتصادي، ووصفت البرلمانية عن حزب المؤتمر الوطني، كوثر إبراهيم جميع المعالجات التي جرت للاقتصاد مؤخراً بـ(الهلامية)، ودعت لمعالجة حقيقية، من بينها اقتلاع الفساد من جذوره ومحاربة مربي (القطط السمان)، بينما شكك النائب عن منبر السلام، ساتي سوركتي في صدق نوايا العقل الاقتصادي بالسودان، واعتبر ما يحدث بـ(الجريمة) التي يجب إيقافها فوراً .

لكن عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني، أشراقه حسن، حملت جزء من الأزمة للتجار، وقالت إن التجار يرفضون إيداع أموالهم في البنوك، ما قاد وفقاً لقولها الى خروج كتلة نقدية ضخمة من المصارف وانتشار الربا والمرابحات الربوية، واقترحت أشراقه وبحسب صحيفة مصادر، استبدال فئة الـ(50) القديمة لإعادة الأموال الى المصارف .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)