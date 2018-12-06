تطبيق زيادات جديدة في أسعار تذاكر الطيران الداخلي

وجهت سلطة الطيران المدني، شركات الطيران العاملة في النقل الجوي الداخلي باعتماد أسعار جديدة لتذاكر السفر. وقالت السلطة في منشور حسب صحيفة السوداني، إن القرار جاء عقب اجتماع ضم دائرة النقل الجوي بالغرفة القومية للنقل الجوي التي قدمت طلباً لزيادة أسعار التذاكر.

وعزا المنشور زيادة أسعار تذاكر السفر الداخلي إلى تعديل سعر صرف الجنيه السوداني بخطاب من بنك السودان حسب “آلية صناع السوق” المحدد عند 47.5 جنيهاً. وبحسب المنشور، بلغت سعر تذكرة الخرطوم – الجنينة 4.170 جنيهاً “اتجاه واحد فقط”. بينما بلغ سعر تذكرة الخرطوم – نيالا 3.415، الخرطوم – الفاشر 3.110، الخرطوم – بورتسودان 2.440، الخرطوم – كسلا 1.805، الخرطوم – الدمازين 1895 جنيهاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)