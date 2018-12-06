مأساة جديدة .. جامعة الجزيرة تبيع أراضيها

أوضح مصدر موثوق به أن جامعة الجزيرة شرعت في بيع (350) قطعة من أراضيها بمجمع النشيشيبة كبيع استثماري وستعطي الأساتذة الأولوية .

وأضاف المصدر أن هنالك عدداً من الأساتذة رافضين مبدأ بيع الأرض ، بإعتبارها مصدقة مزارع تجريبية عند بداية إنشاء الجامعة ، وأن اللجوء للبيع جاء بعد أن فشلت إدارة الجامعة من وقف التعديات من المواطنين بمنطقة عترة جوار الجامعة .

في السياق تحصلت المصادر على خطاب صادر من مدير الجامعة بروفيسور محمد السنوسي معنون إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة كانت عرضة للتعديات من بعض الأشخاص القاطنين حي عترة وآخرين من خارجه ، وظلت التعديات مستمرة رقم صدور عدد من القرارات الإدارية والأحكام القضائية حتى وصلت إدارة الجامعة إلى قناعة الصعوبة على إيقاف التعديات لذا قررت الحل في التسوية .

وأضاف المصدر بحسب صحيفة التيار أن إدارة الجامعة أقرت فشلها في المحافظة على أراضيها من وقف التعديات ، مما أدى إلى التنازل عن مساحات كبيرة وبيع المتبقي منها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)