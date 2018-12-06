14 معتقلًا ومصادرة مركبة ومعدات مطبعة

الخليج 365 | فريق التحرير

اعتقل جيش الاحتلال 14 فلسطينيًا وصادر مركبة ومعدات مطبعة من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، فجر اليوم الخميس.

وعُرف من المعتقلين من قرية صفّا غرب رام الله، الشاب يزن جاد كراجة والشاب جهاد عطا فلنة ابن الأسير المحرر المبعد إلى غزة عطا فلنة.

ومن رام الله أيضًا، اعتقلت قوات الاحتلال من قرية المغير شرق المدينة الشاب أحمد كمال أبو عليا والشاب حمزة جودة أبو عليا، كما اعتقلت الشاب مجدي عطايا من قرية كفر نعمة غربًا.

ومن الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور الدين محمد سلهب والشاب إياد ناجي الأطرش من المدينة، بينما اعتقلت الشقيقين لؤي ومحمود نعمان السعدة من حلحول شمالًا، واعتقلت الشاب حمزة البدوي من مخيم العروب.

وفي مخيم جنين، أُصيب 4 شبان برصاص الاحتلال عقب اندلاع مواجهات استمرت حتى ساعات الصباح، بعد اقتحام المخيم واعتقال الشاب أشرف تركمان والطفل محمود السعدي.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في الخليل وفتشت منازل الأهالي، حيث اقتحمت منزل القيادي في حماس عدنان أبو تبانة وصادرت مركبة ابنه.

كما اقتحمت منزل النائب محمد الطل في الظاهرية جنوب الخليل ومنزل الأسير السابق خالد البطاط، واندلعت مواجهات مع الشبان.

وفي بيت لحم اقتحم جيش الاحتلال منازل الأسرى السابقين، أنور الفقيه ومهدي طه الشيخ وسلمهم بلاغات لمراجعة مخابراته.

واقتحمت قوات الاحتلال مطبعة في شارع النهضة وسط رام الله وصادر منها معدات ومواد إعلانية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وسط المدينة.