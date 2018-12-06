بالفيديو: ترمب يتجاهل كلينتن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 دجنبر 2018 09:31 صباحاً - حضرت شخصيات أميركية بارزة، جنازة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب، في واشنطن، وكان لافتاً تجاهل الرئيس الأميركي دونالد ترمب لكل من بيل كلينتون وزوجته هيلاري. وسجلت عدسات الكاميرا لحظة وصول ترمب مع السيدة الأولى إلى مقعديهما في كاتدرائية واشنطن الوطنية، حيث بادرت ميلانيا بالسلام على باراك أوباما وزوجته وعلى بيل كلينتون.

إلا أن ترمب صافح كلا من أوباما وزوجته فقط، متجاهلا حتى توجيه تحية شفهية لكل من بيل كلينتون زوجته هيلاري التي نافسته على منصب الرئاسة، وتبادلا الاتهامات على مدى أشهر قبل انتخابات 2016.

المصدر سكاي نيوز عربية