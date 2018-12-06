أثار ذعر المسافرين.. فلجأ طاقم الطائرة لتأديبه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 دجنبر 2018 09:31 صباحاً - فوجئ المسافرون على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية البريطانية المتجهة من مطار هيثرو بلندن إلى سنغافورة براكب يتهجم عليهم ما أثار حالة من الذعر.

ووفقا لصحيفة “الصن” البريطانية، تبين لطاقم الطائرة أن الراكب كان مخمورا، ما دفعه إلى هذه الأفعال التي هددت سلامة المسافرين بينما كانوا على ارتفاع 33 ألف قدم.

وذكر أحد المسافرين للصحيفة البريطانية أن الراكب تناول زجاجة كاملة من الخمر اشتراها من السوق الحرة بينما كان على متن الطائرة، فيما كشفت لقطات مصورة سجلت للراكب محاولاته وهو “يقفز” من كرسيه في محاولة لتوجيه لكمة لمسافر آخر.

وحاول طاقم الطائرة تهدئة الراكب، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، ما دفعهم إلى اتخاذ إجراء تأديبي بحقه وهو ربطه بالأحزمة في مقعد الطائرة.

وحين هبطت الطائرة في المطار بسنغافورة، كان رجال الأمن بانتظار “الراكب المخمور”، الذي تسبب في حالة كبيرة من الذعر بين المسافرين.

المصدر سكاي نيوز عربية