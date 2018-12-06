كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عربة مفخخة في الأنبار العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت مديرية شرطة قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار غربي العراق عن ضبط عربة مفخخة واعتقال سائقها.
وقال مصدر في المديرية اليوم الخميس: "تمكنت قوة أمنية اليوم من ضبط عربة مفخخة في سيطرة المدخل الغربي لمدينة الفلوجة واعتقال سائقها فورا".
كما أشار المصدر إلى أنه "تم تفكيك العربة دون وقوع أي خسائر".
يذكر أن القوات الأمنية العراقية استطاعت مؤخرا ضبط عبوات ناسفة وسيارات مفخخة في عدد من مناطق البلاد وتفكيكها، دون وقوع أي خسائر.
شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عربة مفخخة في الأنبار العراقية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .