كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عربة مفخخة في الأنبار العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مديرية شرطة قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار غربي العراق عن ضبط عربة مفخخة واعتقال سائقها.

وقال مصدر في المديرية اليوم الخميس: "تمكنت قوة أمنية اليوم من ضبط عربة مفخخة في سيطرة المدخل الغربي لمدينة الفلوجة واعتقال سائقها فورا".

كما أشار المصدر إلى أنه "تم تفكيك العربة دون وقوع أي خسائر".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية استطاعت مؤخرا ضبط عبوات ناسفة وسيارات مفخخة في عدد من مناطق البلاد وتفكيكها، دون وقوع أي خسائر.