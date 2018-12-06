كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلان بطلان نتائج الانتخابات البرلمانية بأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم اللجنة المستقلة للشكاوى الانتخابية، علي رضا روحاني، عن اتخاذ اللجنة قرارا ببطلان نتائج الانتخابات البرلمانية في كابول.

ونقلت صحيفة "اطلاعات روز" عن روحاني أن اللجنة "في جلستها المؤرخة 5 ديسمبر قررت إعلام بطلان الأصوات بحوزة كابول في الانتخابات النيابية التي جرت في 20 و 21 اكتوبر الماضي".

وكان الرئيس أشرف غني، يرافقه عدد من أعضاء الطاقم الوزاري وكبار المسؤولين في الدولة قد أدلوا بأصواتهم، في إحدى المدارس القريبة بمحيط القصر الرئاسي في كابول.

وجرت الانتخابات في ظل إجراءات أمنية مشددة للغاية بعد الاعتداءات الأخيرة، إذ شارك نحو 69 ألف عنصر بتأمين يوم الانتخابات في عموم أرجاء البلاد.