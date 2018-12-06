كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 302 مليار ريال ديون حكومة قطر للبنوك المحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات حديثة صادرة، عن مصرف قطر المركزي، أن إجمالي مطالبات البنوك التجارية في البلاد على حكومة قطر بلغ 302 مليار ريال (83 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر الماضي.

ووفقا للبيانات، فإن القروض المستحقة على قطر لصالح البنوك تتوزع بين ائتمان (قروض وتمويلات) إضافة إلى أوراق مالية (سندات وأذونات وصكوك).

ويبلغ إجمالي الائتمان (القروض والتمويلات) المستحقة على قطر لصالح البنوك التجارية المحلية حتى نهاية أكتوبر الماضي، نحو 159 مليار ريال (43.6 مليار دولار).

وفي المقابل، بلغ إجمالي أدوات الدين (سندات وأذونات وصكوك)، المستحقة حتى نهاية أكتوبر الماضي، نحو 143 مليار ريال (39.2 مليار دولار).

بينما بلغ إجمالي القروض والتمويلات ومطالبات البنوك على القطاعين العام والخاص في قطر حتى نهاية أكتوبر الماضي، نحو 710 مليارات ريال (195 مليار دولار). وكان إجمالي القروض والتمويلات ومطالبات البنوك على القطاعين العام والخاص في قطر، بلغت حتى نهاية سبتمبر عليه 707.3 مليار ريال (194.5 مليار دولار).

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما دفع قطر إلى تكثيف التوجه إلى البنوك العاملة في السوق المحلية، طلباً للقروض اللازمة لنفقاتها المتصاعدة، بالتزامن مع تراجع الإيرادات الناتجة عن المقاطعة.