كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر المركزي يصدر أذون خزانة بقيمة 700 مليون ريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر الدوحة في اللجوء إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، لسد نقص السيولة وتمويل المشروعات المتعثرة بفعل تداعيات المقاطعة العربية، حيث طرح مصرف قطر المركزي اليوم الأربعاء أذون خزانة بقيمة 700 مليون ريال (193.4 مليون دولار) على 3 شرائح مختلفة.

ووفقا لبيان المركزي القطري، بلغت قيمة الشريحة الأولى من الإصدار 400 مليون ريال، بعائد 2.29%، وأجل 3 أشهر، لتستحق في 5 مارس المقبل. وتستحق الشريحة الثانية في 4 يونيو 2019، حيث يبلغ أجلها 6 أشهر، بعائد 2.43%، وقيمة 200 مليون ريال.

أما الشريحة الثالثة فقد بلغت قيمتها 100 مليون ريال، بأجل 9 أشهر، لتستحق في 3 سبتمبر القادم، بعائد 2.65%. وكان أخر إصدار لأذون الخزانة في قطر، في مطلع نوفمبر الماضي، بقيمة 800 مليون ريال، موزعة على 3 شرائح مختلفة.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو 2017 بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أدى إلى هبوط الإيرادات المالية لقطر وتدهور الاقتصاد ولجوء الدوحة نحو أدوات الدين لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية.