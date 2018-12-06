كندا تعتقل المديرة المالية لـ"هواوي"الصينية وتدرس تسليمها لواشنطن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت السلطات الكندية المديرة المالية لشركة "هواوي" الصينية في فانكوفر، وذلك بذريعة الاشتباه بأنها "انتهكت العقوبات الأميركية على إيران".

وأكدت وزارة العدل الكندية، يوم أمس الأربعاء، نبأ اعتقال المديرة المالية، التي تواجه إمكانية ترحيلها إلى الولايات المتحدة.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع قوله إن الاعتقال مرتبط بانتهاك العقوبات الأميركية. ولم يتسن للوكالة التحقق من طبيعة تلك الانتهاكات.

وقال متحدث باسم وزارة العدل الكندية إن منغ وانزو، وهي عضو بمجلس إدارة الشركة وابنة مؤسسها رين شنغ، اعتقلت يوم الأول من كانون الأول/ ديسمبر، وتحدد يوم الجمعة موعدا لمثولها أمام المحكمة.

وأكدت هواوي اعتقال منغ، في بيان، وقالت إنها لم تتلق معلومات كافية بشأن التهم الموجهة لها. وأضافت أنها ليست "على علم بأي مخالفة ارتكبتها السيدة منغ".

وقالت صحيفة "غلوب أند ميل" نقلا عن مصادر إنفاذ القانون إنها متهمة بمحاولة التهرب من القيود الأميركية على التجارة مع إيران.

وجاء الاعتقال بعد هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين في حرب تعريفة حول سياسة بكين التكنولوجية.

وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية بسبب هذه الأنباء خشية تجدد التوتر الأميركي - الصيني الذي يهدد النمو الاقتصادي العالمي.

وقالت السفارة الصينية في أوتاوا إن منغ لم تخرق أي قوانين أمريكية أو كندية وطالب كندا "بتصحيح الخطأ على الفور"، وإطلاق سراحها.

وكانت قد نقلت "رويترز" عن مصادر، في نيسان/أبريل، قولها إن السلطات الأميركية تحقق في أمر الشركة منذ 2016 على الأقل بسبب مزاعم أنها تشحن منتجات من أصل أميركي إلى إيران ودول أخرى فيما يعتبر انتهاكا لقوانين التصدير والعقوبات الأميركية.