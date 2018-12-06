شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفرنسية خائفة من «السبت القادم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعربت الرئاسة الفرنسية الأربعاء عن قلقها من “أعمال عنف واسعة” قد تحصل السبت المقبل خلال التظاهرات الاحتجاجية التي دعت إليها حركة “السترات الصفراء”. وقال مصدر في قصر الإليزيه لوكالة فرانس برس “لدينا أسباب تدعو للخوف من أعمال عنف واسعة” خلال التظاهرات التي تستعد “السترات الصفراء” لتنظيمها رغم تنازلات الحكومة التي ألغت مساء الأربعاء ضريبة كان مقرّراً فرضها على الوقود طوال سنة 2019.

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