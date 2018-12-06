شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف مسؤولة في شركة هواوي لانتهاك العقوبات على إيران والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة العدل الكندية يوم الأربعاء إن كندا اعتقلت المديرة المالية لشركة هواوي في فانكوفر، حيث تواجه احتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة للاشتباه في أنها انتهكت العقوبات الأمريكية على إيران. وذكر مصدر مطلع أن الاعتقال مرتبط بانتهاك العقوبات الأمريكية.

وقال متحدث باسم وزارة العدل الكندية إن منغ وانزو، وهي عضو بمجلس إدارة الشركة وابنة مؤسسها رين شنغ، اعتقلت يوم الأول من ديسمبر كانون الأول وتحدد يوم الجمعة موعدا لمثولها أمام المحكمة.

وأكدت هواوي اعتقال منغ في بيان وقالت إنها لم تتلق معلومات كافية بشأن التهم الموجهة لها. وأضافت أنها ليست "على علم بأي مخالفة ارتكبتها السيدة منغ".

وطالبت السفارة الصينية في كندا بالإفراج فورا عن منغ.

وأبلغت مصادر أن السلطات الأمريكية تحقق في أمر الشركة منذ 2016 على الأقل بسبب مزاعم عن أنها تشحن منتجات من أصل أمريكي إلى إيران ودول أخرى في انتهاك لقوانين التصدير والعقوبات الأمريكية.