شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف مسؤولة في شركة هواوي لانتهاك العقوبات على إيران والان نبدء بالتفاصيل
وقال متحدث باسم وزارة العدل الكندية إن منغ وانزو، وهي عضو بمجلس إدارة الشركة وابنة مؤسسها رين شنغ، اعتقلت يوم الأول من ديسمبر كانون الأول وتحدد يوم الجمعة موعدا لمثولها أمام المحكمة.
وأكدت هواوي اعتقال منغ في بيان وقالت إنها لم تتلق معلومات كافية بشأن التهم الموجهة لها. وأضافت أنها ليست "على علم بأي مخالفة ارتكبتها السيدة منغ".
وطالبت السفارة الصينية في كندا بالإفراج فورا عن منغ.
وأبلغت مصادر أن السلطات الأمريكية تحقق في أمر الشركة منذ 2016 على الأقل بسبب مزاعم عن أنها تشحن منتجات من أصل أمريكي إلى إيران ودول أخرى في انتهاك لقوانين التصدير والعقوبات الأمريكية.
شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف مسؤولة في شركة هواوي لانتهاك العقوبات على إيران على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .