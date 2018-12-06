الشيوخ الأمريكي بصدد بحث اتهام بن سلمان بقتل خاشقجي

الخليج 365/ بغدادطرح فريق من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قرار غير ملزم يتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالضلوع في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي

ويحمّل مشروع القرار بن سلمان المسؤولية المباشرة عن مقتل خاشقجي، ويشير إلى أنه بصفته وليا للعهد، "كان يسيطر على قوات الأمن" خلال الجريمة.

وورد في المشروع "لدى مجلس الشيوخ ثقة شبه مؤكدة بأن محمد بن سلمان كان متواطئا في قتل جمال خاشقجي، وذلك بناء على الأدلة والتحليلات المتوفرة لمجلس الشيوخ".



ويوجه المشروع "دعوة ملحة" لحكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمحاسبة جميع المتورطين في قتل خاشقجي وبينهم محمد بن سلمان".

ويدعو المشروع السعودية إلى "التفاوض مباشرة مع الحوثيين لوضع نهاية لحرب اليمن، والتفاوض لحل الأزمة مع قطر، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين في مجال حقوق النساء".

ومن أبرز أعضاء المجلس الذين أسهموا في إعداد مشروع القرار، ليندسي غراهام (جمهوري) والمرشح السابق لنيل تسمية الحزب الجمهوري في سباق الرئاسة ماركو روبيو، والسيناتور إيد ماركي (ديمقراطي)، والسيناتورة ديان فاينستاين (ديمقراطية).

