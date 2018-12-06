الخليج 365/ بغداد
نفت وزارة الخارجية التونسية إصدار السلطات الكويتية قرارا بمنع دخول التونسيات اللواتي لم يبلغن الـ40 عاما للعمل في الكويت إلا بوجود محرم.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة فيصل ضو أن "السلطات الكويتية لم تصدر البتة هذا القرار أو ما يشابهه"، مؤكدا على أن التونسيات "مرحب بهن للعمل في الكويت دون أي شكل من أشكال التقييد أو المنع".
وفي وقت سابق، ذكر تقرير لصحيفة "الرأي" الكويتية أن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أوقفت منح تصاريح العمل للتونسيات والمغربيات ممن دون الـ40 عاما "إلا في حال وجود محرم معهن".
وأضافت أن هذا القرار "صدر بالتنسيق بين الكويت وتونس والمغرب وتم اتخاذه بناء على طلبهما".
نفت وزارة الخارجية التونسية إصدار السلطات الكويتية قرارا بمنع دخول التونسيات اللواتي لم يبلغن الـ40 عاما للعمل في الكويت إلا بوجود محرم.
وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" المحلية إن "تونس لم تتلق أي قرار رسمي من الحكومة الكويتية في هذا الخصوص".
وأوضح المتحدث باسم الوزارة فيصل ضو أن "السلطات الكويتية لم تصدر البتة هذا القرار أو ما يشابهه"، مؤكدا على أن التونسيات "مرحب بهن للعمل في الكويت دون أي شكل من أشكال التقييد أو المنع".
وفي وقت سابق، ذكر تقرير لصحيفة "الرأي" الكويتية أن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أوقفت منح تصاريح العمل للتونسيات والمغربيات ممن دون الـ40 عاما "إلا في حال وجود محرم معهن".
وأضافت أن هذا القرار "صدر بالتنسيق بين الكويت وتونس والمغرب وتم اتخاذه بناء على طلبهما".
شكرا لقرائتكم خبر عن تونس توضح حقيقة منع مواطناتها دخول الكويت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .