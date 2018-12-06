إعلان بطلان نتائج الانتخابات البرلمانية الأفغانية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٨ ص

حرب أفغانستان

أعلنت لجنة الشكاوى الانتخابية الأفغانية "بطلان" نتائج الانتخابات البرلمانية في كابول العاصمة، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس. وأعلنت لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان، الأسبوع الماضي، الموعد النهائي للانتخابات الرئاسية وكذلك الانتخابات البرلمانية في إقليم غزني، وقال رئيس اللجنة الانتخابية جولا جان عبد البادي صياد، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، إن الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية في غزني سوف تُجرى في 20 أبريل 2019.

وأوضح صياد أن هذا القرار اُتخذ بناء على مطالب الشعب والأحزاب السياسية، وأن انتخابات مجلس المحافظة والمجالس المحلية سوف تجرى في 21 سبتمبر 2019، من جانبهم، قال مسؤولون أفغان إن تنظيم 4 انتخابات في وقت واحد يتطلب المزيد من الوقت والاستعدادات، لذلك تفضل الحكومة إجراء انتخابات الرئاسة وانتخابات غزني في وقت