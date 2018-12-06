انت الان تتابع البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٥ ص

يطرح البنك المركزى اليوم، الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 18.75 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 9.250 مليار جنيه جنيه لأجل 364 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 498.750 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام الحالى.

وطرحت الحكومة أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 475.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2018-2019. اقرأ أيضا: المالية: طرح سندات سيادية في الربع الأول من 2019 ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة نحو 440 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2018-2019، كما أنه