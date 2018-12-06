لأول مرة في التاريخ.. طفل يجني 22 مليون دولار عبر "يوتيوب"

في سابقة تعد الأولى من نوعها، تمكن طفل يبلغ من العمر 8 سنوات من جني ثروة هائلة من خلال قناة أنشأها على موقع "يوتيوب"، وصنف أنه أكثر النجوم جنيا للمال عبر الموقع على مستوى العالم.
ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن الطفل رايان جمع ثروة قدرت بـ22 مليون دولار، منذ إطلاق قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"، التي يعرض وينتقد من خلالها ألعاب الأطفال التي تنتجها أشهر الشركات المتخصصة في هذا المجال.
والملفت للنظر أن أرباح "رايان" لهذا العام تضاعفت بنسبة 100%، مقارنة بالعام الماضي، في حين تنال الفيديوهات التي ينشرها ملايين المشاهدات في أقل من أسبوع.
وأطلق والدا رايان قناته "Ryan ToysReview"، لأول مرة في عام 2015، بينما وصل عدد المشاهدات الكلي للمقاطع عليها لقرابة 26 مليارا منذ ذلك الحين، وبلغ عدد المتابعين 17.3 مليون.
وأوضح خبراء أن الأرباح التي تجنى عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تفرض عليها الضرائب أو الرسوم الرسمية، ما يمكن نجومها من جني أموال كثيرة خلال فترات قياسية.
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