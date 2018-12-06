شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. محمد معيط يعرض برنامج عمل وزارة المالية أمام "اقتصادية البرلمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، الثلاثاء المُقبل، أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بيان عن برنامج عمل الوزارة فى ضوء برنامج الحكومة الذى ألقاه المهندس رئيس مجلس الوزراء، وذلك حتى يتسنى للجنة أن تقوم بمراقبة ومتابعة تنفيذ برامج عمل الوزارات طبقاً لمؤشرات الأداء التفصيلية والتوقيتات والأزمنة المحددة، الوردة ببرنامج الحكومة.

وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، 5 اجتماعات الأسبوع المُقبل، الأول يوم الأحد لمناقشة طلبى الإحاطة الموجهة لوزير قطاع الأعمال العام والمقدمة من النواب بشأن بيع عدد أسهم من الشركات والبنوك فى البورصة المصرية تنفيذاً لاتفاقية صندوق النقد الدولى، وتحويل جراج شركة شرق الدلتا للنقل الكائن بحى المناخ بمحافظة بورسعيد إلى تجمع سكنى استثمارى دون طرح أى إعلان.

أما الاجتماع الثانى فيُعقد يوم الأحد أيضا، لمناقشة طلبى إحاطة آخرين موجهين لوزير قطاع الأعمال العام، الأول بشأن برنامج الحكومة الجديد المسمى (أطروحات) والذى أعلن عن بيع عدد من شركات قطاع الأعمال وبعض البنوك الوطنية، حسبما ورد بطلب الإحاطة، والثانى بشأن خطة الحكومة لخصخصة وإعادة هيكلة الشركات الخاسرة وطرحها للبيع والاكتتاب العام وما تم من إجراءات فى هذا الشأن.

وتعقد اللجنة اجتماعها الثالث صباح يوم الاثنين، لمناقشة طلبى الإحاطة الموجهين للمهندس وزير التجارة والصناعة، الأول بشأن ممارسات جهاز حماية المنافسة بخصوص صدور إذن ضبطية قضائية على المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والثانى بشأن إصدار نموذج جديد للشهادات الصحية من هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية لجميع الشحنات المصدرة من مصر إلى السعودية ورفض مديرية الصحة بالإسكندرية إصدار النموذج الجديد للمصدرين.

وينعقد الاجتماع الرابع، يوم الاثنين أيضا، لمناقشة 3 طلبات إحاطة آخرين موجهة للمهندس وزير التجارة والصناعة، الأول بشأن الثغرات فى عملية تصدير السلع الزراعية نتيجة سماح قانون الاستثمار الجديد لبعض الشركات والأشخاص بالتصدير للخارج دون الالتزام بشروط وإجراءات القيد والمتابعة فى سجل المصدرين، والثانى بشأن عدم وجود إجراءات رقابية على الواردات من قطع غيار السيارات وغيرها من الأدوات الصناعية ما يعد استخفافا بسلامة المواطنين، والثالث بشأن زيادة أسعار الأخشاب إلى الضعف ما أدى إلى حالة من الكساد سادت صناعة "الموبيليا" فى محافظة دمياط ما أدى إلى حدوث انهيار كامل فى هذه الصناعة.

وتختتم اللجنة عملها الأسبوعى بعقد الاجتماع الخامس صباح يوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك لإلقاء بيان عن برنامج عمل وزارة المالية، فى ضوء برنامج الحكومة الذى ألقاه المهندس رئيس مجلس الوزراء، وذلك حتى يتسنى للجنة أن تقوم بمراقبة ومتابعة تنفيذ برامج عمل الوزارات طبقاً لمؤشرات الأداء التفصيلية والتوقيتات والأزمنة المحددة، الوردة ببرنامج الحكومة.