بوش الإبن: يستطيع أبي احتضان زوجته وابنته الآن

أكد الرئيس الأميركي الأسبق ​جورج بوش​ "أنني اتصلت بوالدي الجمعة الماضية وقال لي مساعده إنه يسمعني على الأرجح ولكنه لم يقل كلمة واحدة معظم اليوم".

وأوضح بوش، خلال حفل تأبين والده الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب في ​الكونغرس​ في ​واشنطن​، "أنني قلت له أحبك يا أبي، لقد كنت أبا رائعا، وقال لي آخر مرة:وأنا أحبك أيضا"، مشيرا إلى أن "أبي بقي قويا بعد موت زوجته، ولكن كل ما كان يريده أن يشعر بيدها في يده".

ولفت بوش الإبن إلى أن "أبي يستطيع الآن احتضان زوجته روبن وابنته التي فقدها عندما كان عمرها ثلاث سنوات فقط".

وتوفي جورج بوش الأب عن عمر يناهز الـ 94 عاماً بعدما أصيب بل سنوات بداء باركنسون وهو الرئيس الـ 41 للولايات المتحدة".