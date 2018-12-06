سفير بريطانيا بأنقرة: مساهمات تركيا في محاربة الإرهاب لا تقدر بثمن

أشاد السفير البريطاني لدى أنقرة دومينيك شيلكوت، بـ"محاربة تركيا ضد الإرهاب الدولي"، واصفا مساهمات تركيا في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، بأنها لا تقدر بثمن، مشيراً إلى "اننا نواصل العمل بشكل وثيق مع تركيا من أجل القضاء على التهديدات التي تقلق بلدينا".
ولفت إلى أن "حزب "العمال الكردستاني" يعتبر تهديدا مهما ضد تركيا، وأن المملكة المتحدة تفرض حظرا على المنظمة، وتدرجها على لائحة التنظيمات الإرهابية"، مؤكداً أن "بريطانيا تساهم في الكشف عن شبكات "العمال الكردستاني" وتدين إرهابه".
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