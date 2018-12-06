سفير بريطانيا بأنقرة: مساهمات تركيا في محاربة الإرهاب لا تقدر بثمن

أشاد السفير البريطاني لدى ​أنقرة​ دومينيك شيلكوت، بـ"محاربة ​تركيا​ ضد ​الإرهاب​ الدولي"، واصفا مساهمات تركيا في الحرب ضد ​تنظيم داعش الإرهابي​، بأنها لا تقدر بثمن، مشيراً إلى "اننا نواصل العمل بشكل وثيق مع تركيا من أجل ​القضاء​ على التهديدات التي تقلق بلدينا".

ولفت إلى أن "حزب "العمال الكردستاني" يعتبر تهديدا مهما ضد تركيا، وأن ​المملكة المتحدة​ تفرض حظرا على المنظمة، وتدرجها على لائحة التنظيمات الإرهابية"، مؤكداً أن "​بريطانيا​ تساهم في الكشف عن شبكات "العمال الكردستاني" وتدين إرهابه".