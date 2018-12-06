علوش: حادثة الجاهلية هي قضية الدولة مع الخارجين عن القانون

اكّد عضو المكتب السياسي في ​تيار المستقبل​ ​مصطفى علوش​ ان "لم استند الى اثباتات حين قلت ان رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ كان على علم بعملية فرع المعلومات في ​الجاهلية​" مشيرا الى ان "المنطق يقول ان عملية كهذه بهذه الظروف والتداعيات التي يمكن ان تحدثها، وبخاصة في حكومة تصريف اعمال، لا يمكن ان تحصل الا بموافقة رئيس الجمهورية وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة".

وشدّد علوش في حديث اذاعي على "ان القضية ليست قضية تيار المستقبل او رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ مع الخارجين عن القانون بل هي قضية الدولة مع الخارجين عن القانون" واستغرب "محاولة تنصل البعض من هذه القضية التي تطال هيبة الدولة، فهي قضية الجميع بدءا بالرئيس عون الى رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ وصولا الى الرئيس المكلف سعد الحريري".