أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ أن "​المديرية العامة للأمن العام​ اكملت في ​المصنع​ التحضيرات وتأمين العودة الطوعية لحوالي 1000 نازح سوري من مناطق مختلفة في ​لبنان​ الى ​سوريا​"، لافتا الى انه "تم تنظيم دخول النازحين الى الحافلات التي وصلت من سوريا عبر مركز المصنع الحدودي ومن ​عرسال​ نحو معبر الزمراني على الحدود السورية, حيث تجمع النازحين اعتباراً من الساعة 6:00 صباحاً وكان عناصر ​الامن العام​ باستقبالهم بشكل منظم على لوائح أعدت مسبقا".

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة:إستكمال التحضيرات على معبري المصنع والزمراني لتأمين عودة دفعة من النازحين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .