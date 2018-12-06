التحكم المروري للنشرة: حركة سير كثيفة على جميع مداخل بيروت

أفادت غرفة​​التحكم المروري​ لـ "​النشرة​" ان "​حركة السير​ كثيفة على مداخل العاصمة الثلاثة، فعلى المدخل الشمالي الحركة كثيفة من ​ضبية بإتجاه ​نهر الموت​ وصولا إلى ​الكرنتينا، اما على المدخل الجنوبي، فحركة المرور​ ناشطة من ​الناعمة​ باتجاه خلدة وكثيفة من خلدة وصولا الى انفاق ​المطار، ومن المدخل الشرقي، فالحركة كثيفة من ​الكحالة و​عاريا​ وصولا حتى الصياد. وفي داخل العاصمة الحركة كثيفة من ​المدينة الرياضية​ بإتجاه سليم سلام ، وعلى تقاطع ​بشارة الخوري​ومن العدلية​ باتجاه ​الاشرفية ومن ​برج المر​ بإتجاه ​الحمرا​.

من جهة اخرى، سجلت الغرفة سقوط قتيل و30 جريحًا في 25 ​حادث سير​ خلال الـ24 ساعة الماضية.