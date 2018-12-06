التحكم المروري للنشرة: حركة سير كثيفة على جميع مداخل بيروت

أفادت غرفةالتحكم المروري لـ "النشرة" ان "حركة السير كثيفة على مداخل العاصمة الثلاثة، فعلى المدخل الشمالي الحركة كثيفة من ضبية بإتجاه نهر الموت وصولا إلى الكرنتينا، اما على المدخل الجنوبي، فحركة المرور ناشطة من الناعمة باتجاه خلدة وكثيفة من خلدة وصولا الى انفاق المطار، ومن المدخل الشرقي، فالحركة كثيفة من الكحالة وعاريا وصولا حتى الصياد. وفي داخل العاصمة الحركة كثيفة من المدينة الرياضية بإتجاه سليم سلام ، وعلى تقاطع بشارة الخوريومن العدلية باتجاه الاشرفية ومن برج المر بإتجاه الحمرا.
من جهة اخرى، سجلت الغرفة سقوط قتيل و30 جريحًا في 25 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية.
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