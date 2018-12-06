تويني: نعول على المجتمع الدولي وعلاقاتنا الخارجية في وقف اي عدوان على لبنان

أشار وزير الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ ​نقولا تويني​ في حديث تلفزيوني إلى أننا "نعول على ​المجتمع الدولي​ وعلاقاتنا الخارجية في وقف اي عدوان خارجي على ​لبنان​".

ولفت تويني إلى أن "موضوع تأليف ​الحكومة​ متداخل بين القوى الداخلية والخارجية ولبنان في عين العاصفة".