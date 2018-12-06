تويني: نعول على المجتمع الدولي وعلاقاتنا الخارجية في وقف اي عدوان على لبنان

أشار وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني في حديث تلفزيوني إلى أننا "نعول على المجتمع الدولي وعلاقاتنا الخارجية في وقف اي عدوان خارجي على لبنان".
ولفت تويني إلى أن "موضوع تأليف الحكومة متداخل بين القوى الداخلية والخارجية ولبنان في عين العاصفة".
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