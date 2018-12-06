مسؤول بالسياحة عن مبادرة "المركزي": غير مفعلة بالشكل المطلوب لدعم القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة وتمويل أدوات العمل في القطاع خاصة الشركات التي يبلغ حجم أعمالها أقل من 50 مليون جنيه، موجودة بالفعل لكنها غير مفعلة بالشكل الكامل لدعم القطاع بسبب الشروط والمعايير التي يصعب على الشركات السياحية للحصول عليها.

ووافق البنك المركزي على مد مبادرة السياحة لمدة عام، لتنتهي بنهاية العام المقبل، حيث تسمح المبادرة بتأجیل أقساط القروض وفوائدها المستحقة لجمیع مستثمري السياحة إلى نهاية العام القادم بدلًا من نهاية العام الجاري، مع إطلاق مبادرة أخرى لإحلال وتجديد أتوبيسات قطاع السياحة، عن طريق السماح لهم بالحصول على قروض ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة.

وأوضح السيسي، لمصراوي، أن القطاع السياحي يأمل في أن تكون المبادرة أسهل من ذلك، حيث إن شركات السياحة لها طبيعة خاصة بالنسبة للمراكز المالية والشكل القانوني ودراسات الجدوى الخاصة بها، مطالبا بتعديل المعايير المالية للمبادرة تيسيرا على شركات السياحة للحصول عليها.

وحول إطلاق مبادرة لتجديد الأتوبيسات السياحية، قال السيسي: أتمنى أن تفعل هذه المبادرة بشكل حقيقي وواقعي ولا تكون شكلية فقط مثل المبادرة المخفضة التي أطلقها البنك المركزي التي لم تستفد منها الشركات بشكل أفضل إطلاقًا.

وقال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن أي مبادرة تدعم القطاع السياحي سواء تجديد فنادق أو أتوبيسات سياحية، يدفع الطاقة الاستيعابية المطلوبة للسياحة ككل، والقطاع السياحي في حاجة للتطوير بالكامل ليس في قطاع البري فقط ولكن في كل القطاعات السياحية أو الأدوات التي نستخدمها لخدمة السائح في مصر.

وأوضح شيحة لمصراوي، أن الأتوبيسات السياحية إحدى هذه الأدوات وكلما كان الأتوبيس السياحي لائقا ومتجددا ومجددا كلما كان ذلك وجهة مشرفة لمصر.

يذكر أن البنك المركزي أعلن مبادرة لدعم قطاع السياحة في مارس 2013، وجرى مد العمل بها لتنتهي في نهاية شهر يونيو 2015، ثم جرى مدها مرة أخرى لمدة عام، يستمر في مدها حتى نهاية 2019، وكان من المقرر لها الانتهاء في نهاية العام الجاري.