"مدبولي" يرأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات: يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الاسبوعي وذلك بمقر المجلس. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة توافر السلع الغذائية. كما يناقش المجلس تقريرًا عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة" والأعداد التي تم توقيع الكشف عليها.​

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