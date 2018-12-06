التموين: هؤلاء سنعيدهم إلى بطاقات التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - عايدة رضوان:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الإثنين المقبل، إجراءات إعادة المحذوفين بشكل خاطئ من بطاقة التموين، وذلك وفقًا لبيانها الصادر أمس الأربعاء.

وأعلن اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق -في بيان أمس- أن عودة المحذوفين من بطاقات التموين ستتم على 3 مراحل طوال شهر ديسمبر الجاري، وفقًا لتاريخ تقديم طلب التظلم.

وأضاف مدكور أن الأولوية ستأتي لمن تقدم بطلب للتظلم إلى مكتب التموين في الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر، إذ ستتم إعادتهم في اليوم العاشر، فيما تأتي المرحلة الثانية لإعادة تقدم بالتظلم من يوم 10 إلى يوم 19، على أن تتم إعادة المحذوفين في يوم 20 من الشهر نفسه.

وتابع: "أما من تقدم بالتظلم إلى مكتب التموين في الفترة من يوم 20 من الشهر أو بعد ذلك، فسيتم إعادته نهاية الشهر نفسه أو بداية الشهر التالي، وذلك لمن تمت مراجعة بياناتهم والتأكد من صحتها، وأنهم من المستحقين للدعم".

إلا أنه حدد عدة معايير لمن ستتم إعادتهم إلى منظومة الدعم، وهي:

1. من تقدم بطلب للتظلم من حذف أحد الأفراد أو عدد منهم، من خلال ملء استمارة أداء الخدمة المتاحة بمكاتب التموين وإرفاقها بصور من الأرقام القومية وشهادات الميلاد للأفراد المقيدين على البطاقة.

2. من يثبت أحقيته للدعم خلال عملية مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

وأكد اللواء عمرو مدكور أن مكاتب التموين لاتزال تتلقى تظلمات المواطنين من خلال حصولهم على استمارة "أداء الخدمة" وكتابة بيانات أفراد الأسرة مرفق بها صوره الرقم القومي لهم.