20 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بمستودع شركة الإسكندرية للبترول

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت ٢٠ سيارة إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية وشركات البترول والقوات المسلحة على حريق اندلع، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في أحد مستودعات المواد البترولية التابعة لشركة الإسكندرية للبترول، في منطقة وادي القمر غربي المحافظة، دون وقوع إصابات.

وقال مصدر مسؤول في قطاع البترول بالإسكندرية إن الحريق اندلع في "تانك بنزين" رقم ٢٠٥ وهو أحد تانكات المستودعات الجنوبية التابعة لشركة الإسكندرية للبترول بمنطقة وادي القمر، وتم الدفع بسيارات الحماية التابعة للبترول في بادئ الأمر حتى انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث لمتابعة سرعة السيطرة على الحريق. وجاري اتخاذ اللازم. كما تم التعزيز بسيارات الحماية المدنية، حيث جرى تبريد موقع الحريق وعزل المنطقة التي اندلع بها.

وأكد المصدر السيطرة على الحريق، بالاستعانة بـ 20 سيارة إطفاء، عن طريق رجال إطفاء جميع شركات البترول، بالتعاون مع سيارات الإطفاء التابعة للجهات المعنية، مبينًا أن حرائق البترول لا تنطفئ بالشكل المعتاد، وإنما يتم عزل المصدر وتبريده لحين الانتهاء من حرق المنتج بالكامل، إذ من الممكن أن يستمر ذلك النوع من الحرائق لساعات.

وأضاف المصدر أنه جرى سحب رصيد البنزين من "التنك" رقم 205 التابع لشركة الإسكندرية للبترول إلى "التنك" رقم 243 الخاص بشركة انربك. كما أبدت إدارة الشركة الأخيرة استعدادها لسحب الكميات من مستودعات المنطقة الجنوبية إلى مستودعات شركة أنربك في حالة عدم وجود فراغات لدى شركة الإسكندرية للبترول في المنطقة الشرقية.​