الصين ترفض إلقاء القبض على مسؤولة في "هواوي" بكندا

محمد اسماعيل - القاهرة - مونتريال - (د ب أ):
قال متحدث باسم السفارة الصينية في كندا اليوم الخميس إن بلاده ترفض بشدة إلقاء القبض على المسؤولة المالية لشركة "هواوي" ، مينج وانتشو، من جانب السلطات الكندية بسبب الاشتباه في انتهاكها العقوبات الأمريكية على إيران.
وأضاف المتحدث في بيان أن مينج ، التي تم القبض عليها في فانكوفر السبت، "لم تنتهك أي قانون أمريكي أو كندي".
وتابع أن الصين قدمت "احتجاجا شديد اللهجة للولايات المتحدة وكندا وحثتهما على تصحيح الخطأ على الفور وإعادة الحرية الشخصية لمينج".
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