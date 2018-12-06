أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018م

صحيفة قوون : الهلال غالب “رايح جاي ” .. مريخ .. نمور “باي باي”؟ الأزرق يدحر جيش زنزبار بثنائية شيبوب وجيوفاني الفنان .. والزعفوري يعلن الطوارئ للتونسي من الميدان الكاردينال يهنئ جماهير الهلال .. يحفز الاقمار ويؤكد مواصلة المشوار في الابطال الأفاعى تطيح بالزلفاني من تدريب المريخ القراقير وفهود الشمال وجها لوجه .. الكوماندوز ينازل الوادي .. وهلال شيكان يستقبل الفرسان. صحيفة الصدى : المريخ يدفع ثمن الصراعات الإدارية من الأدوار التمهيدية شقاق : علينا الرحيل وتوضيح الحقائق للجماهير .. قريش : هذا قدرنا ويجب أن نستمر الهلال يتأهل لمواجهة الأفريي التونسي .. وأهلي شندي يخسر بالترجيحية ويودع الكونفدرالية صعوبات تواجه المجلس في سفر المريخ إلى الجزائر مجلس المريخ يشرع في تقديم استقالة جماعية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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