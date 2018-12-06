مقتل 4 من “الشباب” في الصومال بضربة أميركية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 دجنبر 2018 08:16 صباحاً - قال الجيش الأميركي إنه قتل أربعة متشددين في ضربة جوية ضد حركة الشباب الإرهابية في محيط أودهيجل بالصومال في إطار عملياته لدعم مساعي الحكومة لكسر شوكة الحركة.

وقالت قيادة الجيش الأميركي في أفريقيا إن الضربة نفذت يوم 4 ديسمبر.

وأوضحت القيادة في بيان نشر، في وقت متأخر، أمس الأربعاء “الضربة الجوية الأميركية نفذت ضد متشددين بعد أن تعرضت القوات الأميركية وشركاؤها لهجوم”.

وأضافت: “تقييمنا الحالي هو أن الضربة قتلت أربعة إرهابيين دون أن يسقط أي مدني”.

وتنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية من حين لآخر في الصومال، دعما للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة هناك، والتي تحارب ضد تمرد حركة الشباب منذ سنوات.

المصدر سكاي نيوز عربية