حالة الطقس: ماطر وعاصف شمالي البلاد والمنطقة الساحلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الخميس، ماطرا وعاصفا، حيث يحتمل هطول أمطار غزيرة في شمالي البلاد والمنطقة الساحلية، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية، ويخشى من حدوث سيول في المدن الساحلية.

وفي باقي مناطق البلاد، فمن المحتمل أن تسقط أمطار محلية.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 11 – 10، الخالصة (كريات شمونه) 13 – 11، صفد 9 – 8، طبرية 17 – 12، الناصرة 12 – 10، حيفا 16 – 13، يافا 18 – 14، القدس المحتلة 13 – 9، عسقلان 18 – 14، عين جدي (البحر الميت) 24 – 17، بئر السبع 18 – 12، أم رشرش (إيلات) 21 – 15.

إلى ذلك، من المتوقع أن تكون البلاد، يوم غد الجمعة، تحت تأثير المنخفض الجوي، ويتوقع أن يطرأ انخفاض آخر طفيف على درجات الحرارة، لتكون دون المعدلات السنوية لهذا الموسم.

أما يوم السبت، فن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ولكنها تبقى دون المعدلات السنوية، كما يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة الأحد.