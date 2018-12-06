شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال قوي يضرب جزيرتي لومبوك وبالي الإندونيسيتين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:08 صباحًا, 6 ديسمبر 2018 م المناطق_متابعات ضرب زلزال بلغت قوته 7ر5 درجة على مقياس ريختر جزيرتي لومبوك وبالي الإندونيسيتين صباح اليوم. وبلغ عمق مركز الزلزال 10 كيلومترات تحت سطح الأرض وعلى بعد 23 كيلومترًا شمال غربي مدينة ماتارام.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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