فقدان 7 جنود في تصادم طائرتين عسكريتين أمريكيتين

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٩ ص

تحطم طائرة عسكرية أمريكية - أرشيفية

أعلن مسؤولون أمريكيون عن فقدان سبعة من أفراد الجيش الأمريكي، بعد حادث شمل طائرتين عسكريتين تابعتين لقوات مشاة البحرية الأمريكية، في الأجواء قبالة ساحل اليابان. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، لم تقدم قوات مشاة البحرية معلومات تذكر في بيان عن الحادث. وقال مسؤول أمريكي - طلب عدم نشر اسمه - إن واحدة من الطائرتين كانت مقاتلة من طراز إف/إيه 18، بينما كانت الأخرى طائرة من طرازكي.سي-130، التي تعيد تزويد الوقود، وكان على متن الطائرتين سبعة أفراد من الجيش الأمريكي.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، تعرضت إحدى أحدث الطائرات المسيَّرة التابعة للقوات البحرية الأمريكية من طراز MQ-4C Triton، وهي طائرة لا تزال محاطة بالسرية، إلى حادث تحطم حين هبطت اضطراريا في قاعدة بوينت موغو في كاليفورنيا، بحسب ما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية عن صحيفة «درايف».وحاول مشغلو الطائرة إعادتها إلى