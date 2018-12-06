شكرا لقرائتكم قرقاش: مجلس التعاون الخليجي مستمر رغم أزمة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات، أنور قرقاش، الخميس، إن قمة مجلس التعاون في الرياض والرئاسة العمانية القادمة مؤشر أن مجلس التعاون وبرغم أزمة قطر مستمر.

وكتب في تغريدة على "تويتر"،"نجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجي مشترك، والأزمة السياسية ستنتهي حين ينتهي سببها ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة".

وأضاف "الواقعية السياسية الحالية مكنت مجلس التعاون من استمرار عمله، فالاجتماعات التقنية والإدارية والفنية مستمرة، وبالمقابل عانى الجانب الاستراتيجي والسياسي في ظل شذوذ المنظور القطري عن المصلحة الجماعية، الحرص المسؤول للرياض وأبوظبي والمنامة على المجلس تاريخي".

يذكر أن القمة الخليجية التي دعا خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقدها في الرياض، الأحد المقبل، ستناقش ملفات عدة، أهمها سيكون التعاون العسكري الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون.