شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة علم اجتماع: هذه هى الوسائل التى يعتمد عليها مصدرى الشائعات والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع أن قوى الشر تستغل أن هناك بيئة مولدة للشائعات وأننا أصبحنا فى عصر تداول المعلومات لبث شائعات كثيرة حول قضايا تمس المواطنين بحيث يصدقونها وتصبح حالة عامة فى المجتمع المصرى.

وقالت أستاذة علم الاجتماع فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هذه قوى الشر تستغل عدم ثقة بعض المواطنين فى بعض الأمور ويبثون شائعات كثيرة وأخبار كاذبة حولها بحيث يسهل تصديقها وهو ما يثير حالة بلبلة كبيرة فى المجتمع، خاصة أن التكنولوجيا الحديثة مواقع التواصل جعلت انتشار الشائعات أمر سهل للغاية.

ولفتت أستاذة علم الاجتماع، إلى أن مواجهة انتشار هذه الشائعات هو الإكثار من مصادر المعلومات الصحيحة والحقيقية فى وسائل الإعلام، وأن يكون هناك مصداقية بشأن المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية، بالإضافة إلى سرعة الرد فكل هذا يدحض تلك الشائعات ويجنب آثارها.