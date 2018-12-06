مصلحة نهر الليطاني: اعادة خطي الجمهور في كرفمتى الى الخدمة

اعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، انه وبسبب سقوط صاعقة على خط اولي جمهور في منطقة ​كفرمتى​ انقطع احد الاسلاك ligne de garde وادى الى تعطل احد خطي اولي- جمهور، وتم التنسيق مع ​مؤسسة كهرباء لبنان​ لعزل خطي اولي - جمهور 66 ك.ف. وقامت مؤسسة كهرباء لبنان بربط معامل الليطاني بمحطة صيدا عبر محطة معمل حلو للتعويض عن خطي الجمهور-اولي. وتم تنفيذ الاشغال اليوم على خط جمهور من قبل الفرق الفنية في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وتم اعادة خطي الجمهور الى الخدمة في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر.

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