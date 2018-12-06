المستقبل: التشويش الاعلامي والسياسي لن يؤثر على مسار التحقيقات بحادثة الجاهلية

نقلت "المستقبل" عن معنيّين بالتحقيق الجاري في قضية مقتل محمد أبو ذياب، مرافق رئيس ​حزب التوحيد العربي​ ​وئام وهاب​، تأكيدهم أن التشويش الاعلامي والسياسي لن يؤثر على مسار التحقيقات التي ستستكمل حتى التوصل الى كشف الحقيقة والجهة المسؤولة عن مقتله.

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