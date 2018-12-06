هادي ابو الحسن: هناك امر سياسي كبير لا زال يؤخر تشكيل الحكومة

اوضح عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب ​هادي ابو الحسن​ ان "طرح ​حكومة​ 32 لم يصل الى خواتيمه ويبدو انه تراجع، لكن لا نعرف لماذا وكيف ولأي اسباب. وبرأيي الشخصي ان تاخير تشكيل الحكومة يتجاوز الان المسألة التقنية حول مقعد هنا او مقعد هناك وهناك امر سياسي كبير لا زال يؤخر تشكيل الحكومة".

وكشف ابو الحسن لـ"اللواء" ان الهم الان هو انقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي، ونحن كلقاء ديموقراطي سنباشر من اليوم من عند رئيس الجمهورية جولة تشمل الاثنين المقبل رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ ومن ثم رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ وكل القوى والكتل النيابية، من اجل طرح كيفية الخروج من هذه الازمة وخرق الجدار السميك الذي يعيق تشكيل الحكومة ومعالجة ​الوضع الاقتصادي​ عبر مقترحات وضعناها لحل المشكلات الاقتصادية والمالية للدولة.

ولفت الى ان برنامج اللقاء الديموقراطي يقوم على وضع ​سياسة​ تقشفية كبيرة للدولة وللانفاق ووقف النزف المالي، والبحث عن موارد مالية جديدة، من دون لمس بحقوق الموظفين والمتقاعدين ومن دون الاقتراب من جيوب المواطنين، وذلك عبر اعادة النظر بحجم القطاع العام، واعادة هيكلية الرواتب في الدولة ووضع معايير موحدة للوظائف بحيث لا يتقاضى مدير عام راتبا معينا ويتقاضى عضو مجلس ادارة في مؤسسة عامة اضعافه.